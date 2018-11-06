В Перми «Амкар» официально признан банкротом

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-06T11:08:55+03:00

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Арбитражный суд Пермского края признал пермский футбольный суд «Амкар» банкротом. Кредиторская задолженность клуба составляет порядка 540 млн рублей. С заявлением о признании футбольного клуба банкротом в суд обратился совет директоров «Амкара», сообщает ТАСС.

Сейчас введено конкурсное по упрощенной процедуре банкротства. Следующее заседание по итогам конкурсного управления назначено на 22 апреля. В качестве конкурсного управляющего организации утвержден арбитражный управляющий Александр Маслаков.

Президент пермского клуба Геннадий Шилов заявил РИА Новости, что клуб не будет заявляться в ПФЛ из-за отсутствия финансирования. До исполнительного директора клуба Дениса Маслова и спортивного директора Виктора Засульского дозвониться не удалось.

13 июня Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у пермского клуба из-за отсутствия финансовых гарантий на предстоящий сезон. Президент пермского клуба Геннадий Шилов после этого решения заявил, что клуб не будет заявляться в ПФЛ из-за отсутствия финансирования.

Напомним, что «Амкар» выступал в премьер-лиге с 2004 года. В минувшем сезоне он занял 13 место в элитном дивизионе, а в переходных матчах по сумме двух встреч победил «Тамбов» (2:0 и 1:0).