Из-за учений ФСБ на улицах Перми и Краснокамска возможны пробки

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-06T11:04:20+03:00

Но изменений в работе организаций и учреждений не будет

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6 ноября в Перми проводятся учения ФСБ. Никаких изменений в работе организаций и учреждений не планируется, но в связи с учениями на улицах могут образоваться пробки или кратковременные затруднения движения. Это касается не только Перми, но и Краснокамска.

- Убедительная просьба к жителям Пермского края с пониманием отнестись

к вынужденным ограничениям, - говорят в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

Напомним, что вчера длинная пробка образовалась из-за страшного ДТП в Краснокамске. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, со предварительной информации, со стороны Нытвы в Пермь двигалась «Газель». На 458 километре трассы водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения, где произошло сильное столкновение с легковым автомобилем «Рено». От удара «Газель» отбросило на фуру с цистерной. В результате столкнулись три автомобиля. Движение на дороге было затруднено.