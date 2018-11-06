Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов не согласился с чиновницей, которая заявила, что государство ничего не должно детям

СЕГОДНЯ 06:51 2018-11-06T06:51:48+03:00

Он заявил, что не только государство, но и родители ничего не должны детям

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В Свердловской области директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких объяснила молодым людям, что государство им ничего не должно. Соответствующее заявление чиновница сделала на круглом столе с участием местных молодежных объединений

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно, — объяснила Глацких. — Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков».

Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов отметил, что он не согласен с этой фразой.

- Родители не должны детям. Насколько мне известно, этого обязательства нет даже в религиозных догмах, - написал он на своей страничке в Фейсбуке. - Родители делают добро своим детям не потому что они должны, а потому что у них есть такое желание и потребность. Так что правильная, на мой взгляд формулировка, обращенная к молодежи: «Вам никто и ничего не должен. Добивайтесь всего сами и будьте благодарны, если кто-то включая родителей и государство вам помогает». Конечно это про мораль, а не про право. Нормы права закреплены в законах.