2018-11-06T06:44:41+03:00
Происшествия

В Перми на Садовом насмерть сбили женщину

ДТП произошло 5 ноября около 23 часов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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5 ноября около 23 часов в микрорайоне Садовый в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП со смертельным исходом. По словам очевидцев, на проезжей части на улице Юрша сбили женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю отметили, что пожарно-спасательные подразделения ведомства принимали участие в ликвидации ДТП в Мотовилихинском районе.

- Сообщение о ДТП с участием пешехода на ул. Юрша в Мотовилихинском районе поступило в 22.59, - сообщили в краевом управлении. - Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Ранее мы писали, что 5 ноября под Краснокамском произошло столкновение трех машин. По предварительной информации, со стороны Нытвы в Пермь двигалась «Газель». На 458 километре трассы водитель «Газель» выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Рено». От удара «Газель» отбросило на фуру с цистерной.

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