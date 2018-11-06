Легендарная чемпионка Ирина Роднина открыла фестиваль школьного спорта в Перми
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина открыла международный фестиваль школьного спорта в Перми.
- Хочу пожелать ребятам, чтобы они увезли с собой не только спортивные награды, но и приобрели новых друзей, узнали культуру других стран, познакомились с традициями и бытом жителей России, - подчеркнула легендарная спортсменка на открытии.
Спортивные соревнования по семи видам спорта проходят в Перми с 5 по 8 ноября. Школьники определят победителей в мини-футболе, баскетболе, волейболе, баскетболе 3x3, настольном теннисе, бадминтоне и шахматах.
Всего в крупнейшем спортивном состязании принимают участие около 400 юных спортсменов в составе сборных команд из 10 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Отдельной командой представлен Пермский край.