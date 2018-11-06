2018-11-06T06:08:47+03:00
Общество

Легендарная чемпионка Ирина Роднина открыла фестиваль школьного спорта в Перми

Спортивные соревнования по семи видам спорта проходят с 5 по 8 ноября
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина открыла международный фестиваль школьного спорта в Перми.

- Хочу пожелать ребятам, чтобы они увезли с собой не только спортивные награды, но и приобрели новых друзей, узнали культуру других стран, познакомились с традициями и бытом жителей России, - подчеркнула легендарная спортсменка на открытии.

Спортивные соревнования по семи видам спорта проходят в Перми с 5 по 8 ноября. Школьники определят победителей в мини-футболе, баскетболе, волейболе, баскетболе 3x3, настольном теннисе, бадминтоне и шахматах.

Всего в крупнейшем спортивном состязании принимают участие около 400 юных спортсменов в составе сборных команд из 10 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Отдельной командой представлен Пермский край.

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