Легендарная чемпионка Ирина Роднина открыла фестиваль школьного спорта в Перми

СЕГОДНЯ 06:08 2018-11-06T06:08:47+03:00

Спортивные соревнования по семи видам спорта проходят с 5 по 8 ноября

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина открыла международный фестиваль школьного спорта в Перми.

- Хочу пожелать ребятам, чтобы они увезли с собой не только спортивные награды, но и приобрели новых друзей, узнали культуру других стран, познакомились с традициями и бытом жителей России, - подчеркнула легендарная спортсменка на открытии.

Спортивные соревнования по семи видам спорта проходят в Перми с 5 по 8 ноября. Школьники определят победителей в мини-футболе, баскетболе, волейболе, баскетболе 3x3, настольном теннисе, бадминтоне и шахматах.

Всего в крупнейшем спортивном состязании принимают участие около 400 юных спортсменов в составе сборных команд из 10 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Отдельной командой представлен Пермский край.