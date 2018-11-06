2018-11-06T05:58:13+03:00
Общество

Пермский аэропорт перешел на зимнее расписание

Оно будет действовать до 30 марта 2019 года
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Международный аэропорт «Пермь» полностью готов к облуживанию самолетов и пассажиров в зимних условиях. Зимнее расписание будет действовать до 30 марта 2019 года.

При этом сохранится маршрутная программа в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Когалым, Ноябрьск, Самару, Нарьян-Мар, Сургут, Сыктывкар, Уфу и Усинск.

Российские туристические маршруты представлены рейсами авиакомпаний «Россия» и «Победа» в Сочи, авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» в Калининград и авиакомпанией «Победа» в Минеральные Воды.

Со 02 ноября открылось авиасообщение Пермь — Нижний НовгородРостов-на-Дону и обратно авиакомпании «Азимут». Кроме того, число из Перми в Новосибирск и обратно авиакомпании «S7» увеличится до трех раз в неделю.

Международная программа зимних перелетов будет представлена традиционными рейсами в Индию (Гоа), ОАЭ (Дубай) и Тайланд (Бангкок, Краби, Пхукет и Утапао). С октября 2018 года по март 2019 года запланировано продолжение летной программы из Перми в Анталью (Турция). Также авиакомпания «Победа» открыла рейсы до Тбилиси.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермяк забыл свой телефон в такси, и водителя обвинили в краже
В Перми нашли пропавшую мать троих детей
Сыр в Перми дешевле, чем в Челябинске, Казани и Екатеринбурге
Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов не согласился с чиновницей, которая заявила, что государство ничего не должно детям
В Перми на Садовом насмерть сбили женщину
Легендарная чемпионка Ирина Роднина открыла фестиваль школьного спорта в Перми
В Прикамье спасли годовалую девочку, которая закрылась дома
У Краснокамска произошла крупная авария
В Перми волонтеры и полиция ищут 40-летнюю женщину
Тяжелое дерево придавило пермяка в центре города
Рецидивист выкрал ключи у пермяка и угнал машину
В Перми почти два месяца разыскивают мать трех детей
Пермь от снега очищали 150 единиц техники
В Прикамье разыскивается 37-летний мужчина, который ушел с лесной делянки в одних сланцах
Роспотребнадзор сообщил, что у двух учеников школы №16 Березников обнаружен норовирус
«Звезда» на выезде вырвала ничью с «КамАЗом»
Для пермяков выступила Виктория Дайнеко
В Перми произошла авария с участием автобуса
В Прикамье легковушка столкнулась с экскаватором, погибли два человека
Пользователи соцсетей обсуждают исчезновение памятника Алешеньке в Молебке
На пермской ТЭЦ произошло возгорание
Пермский БК «Парма» обыграл «Цмоки-Минск»
20-летний водитель «Нивы» погиб при столкновении с грузовиком в Прикамье
Полицейские задержали пермяка, который разбил голову знакомому