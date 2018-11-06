Пермский аэропорт перешел на зимнее расписание

СЕГОДНЯ 05:57 2018-11-06T05:58:13+03:00

Оно будет действовать до 30 марта 2019 года

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Международный аэропорт «Пермь» полностью готов к облуживанию самолетов и пассажиров в зимних условиях. Зимнее расписание будет действовать до 30 марта 2019 года.

При этом сохранится маршрутная программа в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Когалым, Ноябрьск, Самару, Нарьян-Мар, Сургут, Сыктывкар, Уфу и Усинск.

Российские туристические маршруты представлены рейсами авиакомпаний «Россия» и «Победа» в Сочи, авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» в Калининград и авиакомпанией «Победа» в Минеральные Воды.

Со 02 ноября открылось авиасообщение Пермь — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону и обратно авиакомпании «Азимут». Кроме того, число из Перми в Новосибирск и обратно авиакомпании «S7» увеличится до трех раз в неделю.

Международная программа зимних перелетов будет представлена традиционными рейсами в Индию (Гоа), ОАЭ (Дубай) и Тайланд (Бангкок, Краби, Пхукет и Утапао). С октября 2018 года по март 2019 года запланировано продолжение летной программы из Перми в Анталью (Турция). Также авиакомпания «Победа» открыла рейсы до Тбилиси.