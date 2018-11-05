2018-11-05T17:24:37+03:00
Происшествия

В Прикамье спасли годовалую девочку, которая закрылась дома

Спасателям пришлось вскрывать квартиру
Константин КЯКИНЕН
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4 ноября около 19 часов кунгурские спасатели выехали на вызов. Им поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Бачурина случайно заперлась годовалая девочка.

- Спасатели группы оперативного реагирования открыли квартиру с использованием слесарного инструмента, - сообщили в Кунгурской городской службе спасения. – Девочке медицинская помощь не понадобилась. Ребенка передали в руки родителям.

Ранее мы писали, жительница Прикамья нашла в купленной пачке сигарет ртуть. Пробы воздуха взяты в квартире женщины и в магазине. 5 ноября в 0.15 жительница села Плеханово Кунгурского района позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщила, что купила в магазине сигареты и обнаружила там ртуть. К женщине отправились полиция, спасатели и сотрудники районной администрации. В пачке сигарет действительно оказались шарики серого цвета, по внешним признакам, напоминающим ртуть. Они были помещены в специальную стеклянную тару.

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