У Краснокамска произошла крупная авария

СЕГОДНЯ 14:29 2018-11-05T14:30:01+03:00

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Как нам рассказали в пресс-службе краевой полиции, под Краснокамском произошло столкновение трех машин. По предварительной информации, со стороны Нытвы в Пермь двигалась «Газель». На 458 километре трассы водитель «Газель» выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Рено». От удара «Газель» отбросило на фуру с цистерной.

К счастью, погибших в аварии нет. Из-за аварии образовалась пробка, но сейчас движение восстановлено. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Ранее мы писали, что 3 ноября в центре Перми произошло ДТП. На улице Сибирская пикап выполнял маневр и столкнулся с автобусом.

- В аварии никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В автобусе пассажиров не было в момент ДТП. Фото последствий аварии появилось и в соцсетях. На них видно, что удар пришелся прямо в лобовое стекло автобуса, от чего оно треснуло.