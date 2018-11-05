Тяжелое дерево придавило пермяка в центре города

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-05T10:54:39+03:00

Для того, чтобы вытащить пострадавшего, пришлось вызывать спецтехнику

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Тяжелое дерево рухнуло прямо на пермяка, который даже не понял что произошло. Видимо, его спасло, что он находился в нетрезвом состоянии.

- Я вообще сначала подумал, это салют у ДК Солдатова пускают, а оказывается, это корни так трещали, – рассказывал спасателям потрясенный мужчина.

Дерево рухнуло из-за сильного снегопада. Мокрый снег налип на ветки дерева. Ствол рухнул и придавил мужчину во дворе дома №89 по Комсомольскому проспекту.

Очевидцы вызвали спасателей, которые прибыли во двор и вытащили пострадавшего. К счастью, мужчина отделался легким испугом, сообщает портал «Вкурсе».

В ночь на 5 ноября для очистки дорог от снега в Перми вышло около 150 единиц техники. Также проводилась ручная уборка на тротуарах. Кроме того, на спусках и подъемах, а также на оживленных перекрестках подрядчики начали применять противогололедные смеси, сообщили в пресс-службе мэрии.