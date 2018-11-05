Рецидивист выкрал ключи у пермяка и угнал машину

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-05T09:33:02+03:00

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Если ты пьешь с ворами, то опасайся не только за свой кошелек, но и ключи. 47-летний пермяк обратился в полицию Кировского района с заявление об угоне автомобиля «Лада Гранта».

Следователи выяснили, что накануне пермяк выпивал с малознакомым мужчиной во дворе дома. В разговоре он упомянул, что недавно приобрел автомобиль «Лада-Гранта». Вернувшись домой, обнаружил, что ключи от машины пропали. Не придав этому обстоятельству значения, лег спать, а утром обнаружил, что машину угнали с парковки.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, причастного к угону машины, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.- Им оказался неоднократно судимый 30-летний пермяк. Со слов угонщика он забрал ключи от машины и уехал в сторону поселка Оборино. Там, не справившись с управлением, допустил опрокидывание «Лады».

По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие.