2018-11-05T10:23:54+03:00
Общество

Пермь от снега очищали 150 единиц техники

Водителям вновь просят сменить шины
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В ночь на 5 ноября для очистки дорог от снега вышло около 150 единиц техники. Также производилась ручная уборка на тротуарах. Кроме того, на спусках и подъемах, а также на оживленных перекрестках подрядчики начали применять противогололедные смеси, сообщили в пресс-службе мэрии.

Водителям напоминают, что необходимо сменить шины на своих автомобилях, это обеспечит лучшее сцепление с дорогой и более эффективное торможение.

В Пермском крае произошла смертельная авария. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, 1 ноября по трассе Чернушка-Тюш ехал автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 32-летний мужчина.- По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с экскаватором. В результате аварии водитель легковушки и его пассажир, 31-летний мужчина, погибли на месте от полученных травм.

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