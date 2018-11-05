Роспотребнадзор сообщил, что у двух учеников школы №16 Березников обнаружен норовирус

СЕГОДНЯ 07:08 2018-11-05T07:08:51+03:00

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Роспотребнадзор опубликовал первые итоги проверки факторов массового заболевания детей в школе №16 Березников.

- 1 ноября у четырех учеников школы №16, которые посещали лагерь с дневным пребыванием, было подозрение на острую кишечную инфекцию, - сообщили в ведомстве. – Один ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение краевой больницы имени Вагнера, остальные на амбулаторном лечении.

В ходе проверки были проведены обследования пищеблока школы, отбор проб воды, пищи, смывов с объектов внешней среды, организовано обследование сотрудников пищеблока. По результатам обследования у двух заболевших детей выявлен норовирус.

Ранее мы писали, что в ходе проверки были обследованы более 60 учащихся школы. За всеми детьми, посещавших лагерь, установлено медицинское наблюдение.

Сейчас деятельность лагеря с дневным пребыванием при школе №16 Березников приостановлена.