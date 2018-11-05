«Звезда» на выезде вырвала ничью с «КамАЗом»

СЕГОДНЯ 06:52 2018-11-05T06:52:35+03:00

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Характер проявили футболисты «Звезды». В заключительном матче года звездинцы играли с КамАЗом в Набережных Челнах. Начало матча осталось за хозяевами. На 8 минуте вратарь пермяков Аржевитин замешкался на выходе и сбил соперника, за что в ворота «Звезды» был назначен пенальти. Караев его уверенно реализовал. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «КАМАЗа».

После перерыва «Звезда» начала давить, но пропустила второй. На 59 минуте дальний угол ворот пермяков поразил Хубаев. Тренерский штаб «Звезды» отреагировал сразу тремя заменами, выпустив лучшего бомбардира Субботина, а также Зуева и Чухланцева.

На 82 минуте Голдобин разрешающей передачей вывел Субботина к воротам. Лучший бомбардир группы «Урал-Приволжье» момент реализовал, забив 9 гол в первенстве. А на 93 минуте Тюкалов вывел Чухланцева один на один с вратарем «КАМАЗа», и он точным ударом мимо вратаря сравнял счёт.

После этого главный арбитр дал финальный свисток, зафиксировав первую в сезоне ничью «Звезды» на выезде – 2:2.