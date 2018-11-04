Для пермяков выступила Виктория Дайнеко

СЕГОДНЯ 20:31 2018-11-04T20:32:54+03:00

Фото с праздника в парке Горького. На фото Виктория Дайнеко Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Она поздравила горожан с Днем народного единства

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4 ноября в России празднуют День народного единства. Как сообщает пресс-служба губернатора, более 13 тысяч жителей Пермского края участвовали в праздничных мероприятиях.

- Главное краевое торжество проходило в пермском парке имени Горького, - сообщили в пресс-службе. - Народные гуляния, игры, ярмарка и концерт собрали 7100 жителей и гостей города. В праздничном концерте приняли участие Пермский губернский оркестр, цирковая студия «Люмьер», театр моды «Тандем», группа «EL CAPITAN», группа «SoFix».

В финале праздника на сцену вышла известная певица Виктория Дайнеко, победительница шоу «Фабрика звезд». Пермяки встретили ее аплодисментами и подпевали любимым песням, несмотря на мокрый снег и сильный ветер. Праздник завершился ярким фейерверком, который запустили со стадиона.