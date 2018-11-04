2018-11-04T17:10:06+03:00
Происшествия

В Перми произошла авария с участием автобуса

К счастью, никто не пострадал
Елена КОНОВА
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Фото из паблика "Подслушано Пермь"Фото из паблика "Подслушано Пермь"
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3 ноября в центре Перми произошло ДТП. На улице Сибирская пикап выполнял маневр и столкнулся с автобусом.

- В аварии никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В автобусе пассажиров не было в момент ДТП.

Фото последствий аварии появилось и в соцсетях. На них видно, что удар пришелся прямо в лобовое стекло автобуса, от чего оно треснуло.

«Я свидетель ДТП. Легковой автомобиль летел на красный цвет, автобус прошёл на зеленый», - пишет пользователь соцсетей.

«Все кто за рулем- будьте предельно внимательны!!! Берегите себя и тех кто с вами рядом!», - советует пермяк.

Ранее мы писали о том, что 1 ноября в Пермском крае на трассе столкнулись легковой автомобиль и экскаватор. В ДТП погибли два человека: водитель и пассажир легковушки. По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

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