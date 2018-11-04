2018-11-04T16:07:58+03:00
Общество

На пермской ТЭЦ произошло возгорание

Аварийные работы завершат к 11 ноября
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Вечером 3 ноября на ТЭЦ-9 в Перми произошло возгорание маслосистемы турбины. По сигналу «машина в опасности» отключился турбогенератор.

- В 23-30 сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, - сообщается на сайте Министерства энергетики. – Последствий для потребителя не было. Аварийно-восстановительные работы планируют закончить к 11 ноября.

- Пермская ТЭЦ-9 работает в штатном режиме, - добавили в пресс-службе Пермского филиала " Т Плюс". - Энергетики оперативно устранили технологическое нарушение. Инцидент никак не повлиял на работу станции.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми сгорел большой двухэтажный особняк с мансардой. Это произошло на улице Второй Ухтинской в микрорайоне Гайва. Сначала загорелись надворные постройки, но ветер дул в сторону жилого дома, и он быстро загорелся. На пожаре никто не погиб. Но огонь уничтожил особняк полностью. Причины возгорания будут устанавливать эксперты. На видео видно, как полыхает дом. А некоторые пермяки жаловались в соцсетях, что даже в их квартирах в многоэтажном доме чувствуется запах гари.

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