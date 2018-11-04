Пермский БК «Парма» обыграл «Цмоки-Минск»

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-04T11:14:43+03:00

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3 ноября прошел матч между пермской «Пармой» и баскетбольным клубом «Цмоки-Минск».

- Обе команды не стеснялись бросать из-за дуги, благодаря чему только за первую четверть набрали 52 очка, и на перерыв команды ушли при счете 30:22 в пользу наших парней, - сообщается на сайте «Пармы». – Второй тайм «Парма» наши парни начали с рывка 5:0. Третья десятиминутка стала решающим отрезком встречи, в результате которого нашим парням удалось создать комфортный задел.

Матч закончился со счетом 92:83. Главный тренер «Пармы» посчитал, что команда играла стабильно на протяжении всего матча, и игроки отдали больше 30 передач. Следующий матч состоится 11 ноября. «Парма» будет играть с питерским «Зенитом».