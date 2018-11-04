20-летний водитель «Нивы» погиб при столкновении с грузовиком в Прикамье

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-04T10:03:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 3 ноября, в Верещагинском районе произошла авария. На 14 километре трассы Карагай-Вознесенское со стороны поселка Зюкайка двигалась «Нива», за рулем которой находился 20-летний парень.

- По предварительным данным, молодой человек не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с идущим впереди в попутном направлении автомобилем ГАЗ-53, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В результате ДТП водитель «Нивы» получил смертельные травмы.

Полицейские установили, что ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также был лишен права управления транспортным средством.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали о том, что в Перми 23-летний автослесарь в пьяном состоянии устроил аварию, в которой погибла женщина. Он угнал автомобиль из сервиса.