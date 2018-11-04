2018-11-04T10:03:39+03:00
Происшествия

20-летний водитель «Нивы» погиб при столкновении с грузовиком в Прикамье

Он был лишен водительских прав
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В субботу, 3 ноября, в Верещагинском районе произошла авария. На 14 километре трассы Карагай-Вознесенское со стороны поселка Зюкайка двигалась «Нива», за рулем которой находился 20-летний парень.

- По предварительным данным, молодой человек не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с идущим впереди в попутном направлении автомобилем ГАЗ-53, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В результате ДТП водитель «Нивы» получил смертельные травмы.

Полицейские установили, что ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также был лишен права управления транспортным средством.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали о том, что в Перми 23-летний автослесарь в пьяном состоянии устроил аварию, в которой погибла женщина. Он угнал автомобиль из сервиса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермский БК «Парма» обыграл «Цмоки-Минск»
Полицейские задержали пермяка, который разбил голову знакомому
Пермские зоозащитники спасли 15 кошек и 9 котят, которых бросили дачники
Жительница Прикамья обвинила сожителя в изнасиловании, которого он не совершал
Сериал "Ненастье" по роману Алексея Иванова начнут показывать 12 ноября
В МЧС предупредили пермяков о гололедице на дорогах
В Перми на козырьке подъезда жилого дома нашли тело мужчины
Пермяков приглашают на концерт Виктории Дайнеко
В Пермском крае водитель грузовика погиб, вылетев в кювет
Как в длинные выходные работают пермские загсы и почта
Пермяки смогут пожаловаться на поборы в школе
Пермяка, совершившего насилие, будучи зараженным ВИЧ-инфекцией, приговорили к 8 годам 8 месяцам
18-летний житель Красноярского края развращал пермских школьниц в социальной сети «ВКонтакте»
В Прикамье юного педофила приговорили к 12,5 годам лишения свободы
В Прикамье 78-летняя пенсионера закурила в постели и едва не спалила квартиру
В Перми в Пушкинской библиотеке презентовали личный фонд Евгения Панфилова
В Березниках сотрудники краевой больницы осмотрели 60 учеников школы, где массово заболели дети
Скоростные электропоезда «Ласточка» начали курсировать в Пермском регионе Свердловской магистрали
В Перми из-за подозрительного чемодана эвакуировали офисных работников дома по улице Осинской
Декан историко-политологического факультета ПГНИУ Игорь Кирьянов сложил с себя полномочия
В Перми работница страховой компании «подарила» ростовскому мошеннику 16 тысяч рублей
Пермские врачи спасли жизнь девочке, которая потеряла полтора литра крови