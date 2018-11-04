Полицейские задержали пермяка, который разбил голову знакомому

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-04T09:44:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции Мотовилихинского района задержали ранее судимого 25-летнего пермяка, который разбил голову приятелю.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, молодые люди вместе выпивали. У одной из остановок общественного транспорта они поссорились, и 25-летний молодой человек избил знакомого.

- Потерпевший с травмами головы госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Злоумышленник задержан. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что 62-летний житель деревни Фадеята, находящейся под Краснокамском, задержан в связи с избиением собственной жены. Это произошло после совместного распития спиртных напитков. Женщина с многочисленными травмами тела была доставлена в больницу.