2018-11-04T09:34:04+03:00
Общество

Пермские зоозащитники спасли 15 кошек и 9 котят, которых бросили дачники

Многие из них обезвожены и истощены
Елена КОНОВА
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Фото из группы приюта "Матроскин"Фото из группы приюта "Матроскин"
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Волонтеры приюта «Матроскин» спасли 15 кошек и 9 котят, которых бросили в поселке Малая Дивья. Чтобы добраться до бедных животных, зоозащитники шли более 3 километров через горы и лес.

- В ближайшее время вернемся за остальными, чтобы забрать из этого ада всех! – говорит руководитель «Матроскина» Галина Море. - Абсолютно все котики не верят своему счастью - в приюте можно спать в тепле на уютной лежанке, есть, сколько хочешь корма и чувствовать себя в безопасности! Многие из них истощены, обезвожены, почти все кошечки беременны. Одну из спасенных кошек, Капельку, мы обнаружили всю в крови, у нее началась гнойное воспаление матки.

Если вы хотите поддержать приют, в официальной группе приюта «ВКонтакте» есть реквизиты банковской карты. Также приюту всегда нужны качественные корма, шприцы, пеленки и наполнитель.

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