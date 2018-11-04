Жительница Прикамья обвинила сожителя в изнасиловании, которого он не совершал

СЕГОДНЯ 07:04 2018-11-04T07:04:21+03:00

Так она хотела отомстить ему за измену

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В Кунгуре 32-летнюю женщину осудят за ложный донос. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в марте этого года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругалась со своим 37-летним сожителем: женщина узнала, что он ей изменил.

- Решив отомстить ему, женщина уговорила свою 26-летнюю знакомую оговорить мужчину в совершении изнасилования, после чего они вместе сделали ложное сообщение о совершении преступления в правоохранительные органы, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Факт оговора был установлен.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "заведомо ложный донос о совершении преступления, связанный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления". Уголовное дело направлено для рассмотрение в суд.

А 26-летняя соучастница обвиняемой скрывается от следствия, ее объявили в розыск.