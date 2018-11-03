2018-11-03T21:06:56+03:00
Общество

Сериал "Ненастье" по роману Алексея Иванова начнут показывать 12 ноября

Фильм снят по мотивам реальной истории, которая случилась в Перми
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото Алексея Иванова из соцсетей Юлии ЗайцевойФото Алексея Иванова из соцсетей Юлии Зайцевой
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Долгожданная премьера этой осени. Телеканал Россия-1 покажет сериал "Ненастье", снятый по роману пермского писателя Алексея Иванова. Премьера состоится 12 ноября.

Напомним, сюжет книги разворачивается в вымышленном городе-миллионнике Батуеве в 90-е годы. Водитель Герман Неволин, бывший солдат-«афганец», в одиночку устраивает дерзкое ограбление инкассаторского фургона, перевозящего выручку крупного торгового центра.

Завязка романа перекликается с реальной историей, случившейся в Перми в 2009 году, когда инкассатор Александр Шурман похитил у Сбербанка 250 миллионов рублей.

Режиссером картины стал Сергей Урсуляк.

- Это очень атмосферный фильм, - сказал Алексей Иванов, который уже посмотрел несколько серий, - причем «ненастье» как-то впечатляюще сочетается с другими временами года, что получается некий «стереоэффект», когда ты знаешь, что «все хорошо», и в то же время понимаешь, что вовсе не все хорошо.

Создан образ страны – брутальной, индустриальной и практически бесчеловечной, и абсолютно гармонична реакция социума на такую среду: а чего ждать иного? Хотя, признаться, все так вкусно снято, что хочется жить в квартире, где из окна видны дымящие трубы завода…

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