В МЧС предупредили пермяков о гололедице на дорогах
В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили пермяков о непогоде. По данным Пермского гидрометцентра, в выходные на территории региона ожидается облачная погода, возможны сильные осадки.
Будет идти дождь, местами - сильный мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный, 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха ночь до -3 градусов, днем -1...+4 градуса.
- Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - рекомендуют спасатели. - Берегите тепло в ваших домах (заклейте щели в окнах, закройте вытяжные отверстия). Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование.
Особое внимание водителям:
- Необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности отложите прогулки и поездки до стабилизации. При следовании на дальние расстояния возьмите с собой дополнительный комплект сухой теплой одежды, обуви. Будьте внимательны и осторожны!
Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, за выходные может выпасть до 19 мм осадков, однако весь снег растает уже к понедельнику.