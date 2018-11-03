В МЧС предупредили пермяков о гололедице на дорогах

3 Нояб. 20:33 2018-11-03T20:41:09+03:00

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В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили пермяков о непогоде. По данным Пермского гидрометцентра, в выходные на территории региона ожидается облачная погода, возможны сильные осадки.

Будет идти дождь, местами - сильный мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный, 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха ночь до -3 градусов, днем -1...+4 градуса.

- Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - рекомендуют спасатели. - Берегите тепло в ваших домах (заклейте щели в окнах, закройте вытяжные отверстия). Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование.

Особое внимание водителям:

- Необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности отложите прогулки и поездки до стабилизации. При следовании на дальние расстояния возьмите с собой дополнительный комплект сухой теплой одежды, обуви. Будьте внимательны и осторожны!

Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, за выходные может выпасть до 19 мм осадков, однако весь снег растает уже к понедельнику.