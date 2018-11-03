Пермяков приглашают на концерт Виктории Дайнеко

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-03T10:05:48+03:00

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4 ноября, в воскресенье, в Перми выступит победительница телепроекта "Фабрика звезд" Виктория Дайнеко.

Напомним, в эти выходные мы отмечаем День народного единства. Основные мероприятия пройдут в парке имени Горького, гостей ждут сюда в воскресенье к 15 часам. В это время здесь развернется ярмарка народных промыслов.

Как рассказали организаторы, все желающие смогут стать частью массового чаепития с баранками из самого большого в Пермском крае самовара. В этот день в парке будут работать интерактивные зоны с подвижными народными играми.

На главной сцене будет идти праздничный концерт, среди участников: Пермский губернский оркестр, цирковая студия «Люмьер», театр моды «Тандем», эстрадный певец Михаил Захаренко, группа «EL CAPITAN», группа «SoFix».

А в финале праздника горожан ждет выступление Виктории Дайнеко.

Но и это еще не все. Завершением празднования Дня народного единства станет парковый фейерверк, который запустят со стадиона «Юность».