2018-11-03T09:17:36+03:00
Происшествия

В Пермском крае водитель грузовика погиб, вылетев в кювет

Мужчина не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото ГУ МВД России по Пермскому краюФото ГУ МВД России по Пермскому краю
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Страшная авария случилась в Пермском крае в пятницу днем, 2 ноября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в 15.20 в городе Александровске произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

- В этот момент по улице Братьев Давыдовых двигался автомобиль МАЗ-6501В5, - рассказали в полиции. - По предварительным данным, в районе дома №46 водитель грузовика не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение и вылетел в кювет.

От полученных травм мужчина 32-летний мужчина скончался. По факту ДТП проводится проверка.

Кстати, в Перми завершили реконструкцию перекрестка улиц Революции и Максима Горького. Ранее, напомним, улица Максима Горького прерывалась на пересечении с улицей Революции и продолжалась после пересечения с улицей Швецова. Поэтому раньше с улицы Горького автомобили могли поворачивать только направо.

Сейчас на улице Максима Горького создан сквозной проезд от улицы Революции до улицы Швецова.

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