Как в длинные выходные работают пермские загсы и почта

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-03T08:56:23+03:00

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Нынешние выходные - длиннее, чем обычно. В связи с празднованием Дня народного единства выходной день перенесли на понедельник, 5 ноября.

Как сообщили в администрации Перми, в субботу, 3 ноября, по своему обычному графику будут работать два отдела управления ЗАГС администрации Перми – Дзержинский и Кировский. Прием граждан они будут проводить с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30. Согласно графику, выходные для этих двух отделов – воскресенье и понедельник, поэтому в связи с ноябрьскими праздниками выходной для них переносится с понедельника на вторник.

- Таким образом, выходными днями для Дзержинского и Кировского отделов станут 4, 5 и 6 ноября, для остальных отделов – 3, 4 и 5 ноября, - пояснили в управлении ЗАГС администрации Перми.

Как работает почта: 4 ноября доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

5 ноября все почтовые отделения будут работать по графику воскресенья. Во вторник, 6 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.