2018-11-03T08:39:36+03:00
Общество

Пермяки смогут пожаловаться на поборы в школе

Прямая телефонная линия пройдет 6 ноября
Вероника РАНГУЛОВА
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Прямая телефонная линия пройдет 6 ноябряПрямая телефонная линия пройдет 6 ноябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В школе требуют деньги на новые занавески или ремонт парт? В Перми пройдет прямая телефонная линия, в ходе которой горожане смогут рассказать о случаях незаконных сборов денежных средств в школах.

Звонки будут принимать начальник департамента образования Людмила Серикова и помощник прокурора Перми Эльвира Салахиева.

Звонить нужно по телефону 2-059-059 6 ноября с 11 до 12 часов.

- Отметим, что департамент образования администрации Перми выступает в защиту законных прав учащихся и их родителей, занимает жесткую позицию о недопустимости взимания денежных средств в образовательных учреждениях города, - сообщили в администрации Перми. - Ни одно сообщение о несоблюдении прав ребенка на получение доступного и бесплатного образования не остается без внимания. Любая информация, свидетельствующая о незаконном сборе денежных средств, будет рассмотрена департаментом образования.

Куда еще можно обратиться?

Представлять документы, подтверждающих факт поборов, не требуется. Если родители считают, что сбор денег незаконный, им можно обратиться в районный отдел образования или в департамент образования.

Отделы образования Перми:

Дзержинский район, ул. Ленина, 85, каб. 49. Тел. 246-55-51

Индустриальный район, ул. Мира,15, каб. 608. Тел. 227-93-01

Кировский район, ул. Закамская, 26, каб. 18. Тел. 283-30-16

Ленинский район, ул. Пермская, 82, каб. 26. Тел. 212-06-62

Мотовилихинский район, ул. Уральская, 36, каб. 119. Тел. 260-14-02

Орджоникидзевский район, ул. Бушмакина, 26а, каб. 1. Тел.: 284-70-00

Свердловский район, Комсомольский пр., 77, каб. 2. Тел.: 244-36-14

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