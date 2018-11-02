Пермяка, совершившего насилие, будучи зараженным ВИЧ-инфекцией, приговорили к 8 годам 8 месяцам

СЕГОДНЯ 17:27 2018-11-02T17:59:40+03:00

Он также угрожал убить свою жертву в случае сопротивления

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41-летнего жителя Перми судили сразу по двум статьям уголовного кодекса – об изнасиловании с применением насилия к потерпевшей, с угрозой убийством и о заведомом поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

В июле этого года он совершил насилие над жительницей Перми в ее квартире, угрожая убить ее в случае сопротивления. При этом насильник был заражен ВИЧ-инфекцией в третьей стадии.

- с 2014 года он состоял на учете в ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с диагнозом ВИЧ-инфекция третьей стадии, - сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Пермскому краю. - Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.