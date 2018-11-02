18-летний житель Красноярского края развращал пермских школьниц в социальной сети «ВКонтакте»

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-02T16:54:59+03:00

Он вел с ними переписку на сексуальные темы

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В небольшом городе Шарыпово в Красноярском крае будут судить местного жителя. Его обвиняют по статье о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних и публичной демонстрации порнографических материалов.

Два года подряд он переписывался в социальной сети «ВКонтакте» с несовершеннолетними школьницами.

- Достигший 18-летнего возраста шарыповец в 2016 и 2017 году через социальную сеть «ВКонтакте» знакомился с не достигшими 16-летнего возраста девочками и переписывался с ними на сексуальные темы, пересылал фотографии интимного характера, пробуждая у них нездоровый сексуальный интерес, - сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю. - Потерпевшими были девочки в возрасте от 12 до 15 лет, проживающие в Пермском крае, Волгоградской и Томской областях. Кроме того, мужчина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил видеозаписи порнографического характера.

Сейчас расследование уголовного дела закончено и оно передано в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.