2018-11-02T15:20:44+03:00
Общество

В Прикамье юного педофила приговорили к 12,5 годам лишения свободы

Он совершил насильственные действия сексуального характера с 7-летним сыном родственницы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Верещагино в июне 18-летний юноша остался наедине с 7-летним сыном своей родственницы. Воспользовавшись тем, что ребенок не мог оказать ему сопротивление в силу своего возраста, он совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера.

Насильника задержали, было заведено уголовное дело. В ходе следствия были установлены и допрошены свидетели, тщательно осмотрено место происшествия. Кроме того, были назначены и проведены четыре судебные экспертизы.

Вина юного педофила была доказана. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

- Кроме того, следствием были внесены три представления в органы профилактики местный отдел полиции, подразделение Министерства социального развития Пермского края, председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Представления рассмотрены с участием руководителя Верещагинского межрайонного следственного отдела. С учетом отмеченных в представлениях недостатков внесены соответствующие корректировки в работу органов профилактики. В частности, рекомендовано организовать работу с неполными семьями, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях.

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