В Прикамье 78-летняя пенсионера закурила в постели и едва не спалила квартиру

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-02T15:04:01+03:00

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Утром около 10 часов пожарные подразделения Кизела отправились на вызов. Горела квартира на последнем этаже пятиэтажного дома на ул. Пролетарской, 53. На пожар выезжали 13 человек личного состава, около 10 единиц техники.

Пожарные прибыли на место происшествия и выяснили, что пожар устроила 78-летняя одинокая пенсионерка. Она закурила в постели и едва не спалила квартиру. Загорелось постельное белье. Огнеборцы в считанные минуты ликвидировали горение. Эвакуировать соседей не потребовалось. А пенсионерке повезло меньше. С ожогами верхних дыхательных путей она доставлена в городскую больницу.

Тем временем, пермяк, выпрыгнувший из окна во время пожара, отсудил 350 тысяч у руководства фирмы. Мужчина полгода провел в инвалидной коляске. Пожар произошел из-за неисправного электрооборудования, в здании были неполадки с проводкой. Пострадавший подал иск в суд, в котором потребовал компенсации морального вреда от работодателя за то, что тот не создал работнику безопасные условия труда.