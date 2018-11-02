2018-11-02T14:48:07+03:00
Общество

В Перми в Пушкинской библиотеке презентовали личный фонд Евгения Панфилова

На мероприятии представили мультимедийную выставку архивных документов, видеозаписи выступлений знаменитого танцовщика и хореографа
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В большом зале Центральной городской библиотеке имени Пушкина презентовали личный архив хореографа и танцовщика Евгения Панфилова. Основатель и художественный руководитель «Балета Евгения Панфилова» погиб в 2002 году, но театр продолжает свою деятельность. Среди почетных гостей вечера присутствовали члены семьи хореографа, артисты театра «Балет Евгения Панфилова».

Личный фонд Евгения Панфилова был открыт в городском архиве Перми в 2017 году. В него вошли документы, программы и афиши спектаклей, статьи о нем в прессе, эскизы костюмов и декораций, а также фотографии. На презентации представили мультимедийную выставку архивных документов, видеозаписи выступлений Евгения Панфилова, сообщает портал "Вкурсе"

Напомним, что в 2001 году Евгений Панфилов был удостоен национальной театральной премии «Золотая маска». Его театр трижды становился лауреатом конкурса артистов балета «Арабеск» — в 1992, 1994 и 2002 годах. Панфилов был не только хореографом, но и режиссером всех своих спектаклей, создавал эскизы всех костюмов к своим балетам, неизменно ошеломлял публику эксцентрическими сценографическими изобретениями и оригинальными исполнительскими находками.

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