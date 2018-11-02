2018-11-02T15:32:06+03:00
Происшествия

В Березниках сотрудники краевой больницы осмотрели 60 учеников школы, где массово заболели дети

Один школьник госпитализирован, остальные чувствуют себя хорошо
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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31 октября в школе №16 Березников массово заболели дети. Ученики пожаловались медицинскому работнику образовательного учреждения на тошноту, рвоту и боли в животе. Родители учеников отмечали в соцсетях, что дети стали жаловаться на здоровье после обеда в школьной столовой.

На сайте образовательного учреждения размещена информация о приостановлении учебного процесса со 2 ноября в связи с сезонным подъемом заболеваемости. Карантин введен до стабилизации эпидемической ситуации.

Всего врачи-педиатры краевой больницы имени Вагнера и специалисты Роспотребнадзора осмотрели 60 учеников. Большинству детей медицинская помощь была оказана на дому. Один школьник госпитализирован с подозрением на гастроэнтерит, сообщили в краевой больнице имени Вагнера.

Точную информацию о «раздражителе» инфекции врачи и специалисты Роспотребнадзора смогут сказать только по результатам сданных детьми анализов.

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