Скоростные электропоезда «Ласточка» начали курсировать в Пермском регионе Свердловской магистрали

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-02T14:05:51+03:00

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Первые рейсовые «Ласточки» прилетели в Пермь из Кунгура и Верещагино и ознаменовали начало нового этапа развития региональных железнодорожных перевозок в Прикамье.

Два состава ЭС2Г «Ласточка» будут курсировать на самых востребованных у пассажиров направлениях и заменят графиковые экспрессы между Пермью и Кунгуром (№№7170/7163) и между Пермью и Верещагино (№№7153/7154). Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов и губернатор Пермского края Максим Решетников приняли участие в торжественном мероприятии в честь начала курсирования пригородных инновационных поездов. Алексей Миронов отметил, что начало эксплуатации в Прикамье электропоездов с повышенными потребительскими характеристиками – важное событие и для магистрали, и для региона.

По прогнозам СвЖД, с появлением «Ласточек» пассажиропоток на направлениях Пермь–Кунгур и Пермь–Верещагино увеличится уже на первом этапе.

– Пассажиропоток там, где курсируют «Ласточки», постоянно растет. Людей привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда. Мы планируем дополнительно поработать над расписанием рейсов, чтобы сделать время прибытия и отправления поездов более комфортным для наших пассажиров, – рассказал начальник СвЖД.

Губернатор Максим Решетников, делясь впечатлениями от поездки, подчеркнул, что техника современная, и это чувствуется сразу. – На данный момент это самый современный подвижной состав. Сейчас мы с РЖД еще обсуждаем применение составов и в дневное время, чтобы поезда курсировали постоянно, а не только в утренние и вечерние часы пик, - отметил глава Прикамья. Также Максим Решетников обозначил, что в регионе будет продолжена работа по совершенствованию транспортной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено зонам ожидания и транспортной доступности железнодорожных объектов.

Стоимость проезда в новых электропоездах не будет отличаться от стоимости в других пригородных поездах, курсирующих по данным маршрутам. Билет от Перми до Кунгура по полному тарифу обойдется в 180 рублей (льготный - 90 рублей, детский - 45 рублей), от Перми до Верещагино - 208 рублей (льготный -104 рубля, детский - 52 рубля). Проезд возможен по разовым и абонементным билетам.

«Ласточка» из Перми в Кунгур будет отправляться ежедневно, в 17:18 и прибывать в Кунгур согласно действующему расписанию в 18:50. Из Перми в Верещагино поезд отправится в 19:07, прибытие в 21:06 (время в пути сократится на 1 минуту). В дальнейшем расписание может быть скорректировано с учетом результатов эксплуатации и пожеланий пассажиров.

Эксплуатировать «Ласточки» будет Пермское моторвагонное депо - для работы на инновационных составах подготовлено 20 машинистов и помощников машинистов. Техническое обслуживание будет проводиться в цехе ремонта электропоездов на станции Екатеринбург-Пассажирский (в рамках контракта, заключенного между ОАО «РЖД» и «Сименс АГ»).

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«Ласточки» – подвижной состав нового поколения, спроектированный с учетом российских климатических особенностей, технологических стандартов, специальных требований к безопасности и защите окружающей среды. В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты. Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями здоровья – в составе имеются места для инвалидных колясок. Производят «Ласточки» в г. Верхняя Пышма Свердловской области.

В настоящее время на СвЖД курсирует 18 поездов (5 составов) «Ласточек» на 3-х направлениях: из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, Кушву (через Нижний Тагил) и Шалю (через Кузино).