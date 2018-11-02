В Перми из-за подозрительного чемодана эвакуировали офисных работников дома по улице Осинской

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-02T13:51:29+03:00

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2 октября в 12.20 в полицию Ленинского района поступило сообщение о подозрительном чемодане, оставленном у калитки дома по ул. Осинской, 8. На место происшествия выехали пожарные, спасатели, полиция и скорая помощь. Всех сотрудников офисов, расположенных на первом этаже 14-этажного здании, попросили покинуть здание.

- Сотрудники полиции проверили содержимое чемодана, никакой опасности оно не представляет, - сообщили нам в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы сообщали, что в центре Перми из-за пожара в 14-этажном доме эвакуированы 25 человек. Возгорание произошло в подвале, причина устанавливается. 31 октября днем очевидцы заметили густой дым в центре города. Он шел от 14-этажного жилого дома по ул. Тимирязева, 24. Пожарные и спасатели выехали на место происшествия в 16.45. Приехав на место, огнеборцы обнаружили, что дым идет из подвала. До прибытия пожарных с первого этажа, где находятся офисы, эвакуировались 25 человек. Никто не пострадал.