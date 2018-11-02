Декан историко-политологического факультета ПГНИУ Игорь Кирьянов сложил с себя полномочия

СЕГОДНЯ 13:35 2018-11-02T13:35:50+03:00

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Игорь Кирьянов сложил с себя полномочия декана историко-политологического факультета Пермского университета. Он возглавлял исторический, а затем историко-политологический факультет вуза с 1990 года. На свой пост он был избран общим собранием факультета - голосовали и преподаватели, и студенты. При этом Игорь Кирьянов остался заведующим кафедрой новейшей истории России

Обязанности руководителя факультета с 1 ноября исполняет профессор кафедры политических наук Надежда Борисова.

Также в ПГНИУ прошли выборы декана географического факультета. Ученым советом деканом избран доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы Андрей Зайцев. Он сменил на этой должности Александра Зырянова, который возглавлял факультет с 1993 года.

Ранее мы писали, что фильм о гражданской войне в Перми с Елизаветой Боярской в главной роли покажут по Первому каналу. Картина «Контрибуция» снята по историческому детективу Леонида Юзефовича.