2018-11-02T13:19:17+03:00
Происшествия

В Перми работница страховой компании «подарила» ростовскому мошеннику 16 тысяч рублей

Она перевела деньги и заказчик резко пропал
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми 51-летний житель Ростовской области обманул 50-летнюю сотрудницу страховой компании.

В отделе полиции Кировского района она рассказала, что ей поступил заказ на оформление страховых полисов от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов. Женщина поехала на встречу. По пути страховщице позвонил заказчик и сообщил, что у него находятся четверо проверяющих, которым необходимо перечислить по 4 тысячи рублей каждому. Он сказал, что при встрече он вернет деньги. Доверчивая пермячка выполнила его просьбу и перевела в общей сумме 16 тысяч рублей.

Приехав на место, сотрудница страховой компании позвонила заказчику, но он ей не ответил, а потом вообще перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

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