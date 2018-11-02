2018-11-02T13:01:52+03:00
Общество

Пермские врачи спасли жизнь девочке, которая потеряла полтора литра крови

Ребенок разбил стеклянную дверь и осколками разрезал сосуды и мышцы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В тяжелом состоянии в краевую детскую клиническую больницу поступила 7-летняя девочка. Ребенок дома толкнул дверь. Стекло разбилось и разрезало все сосуды, нервы и мышцы в подмышечной ямке.

Девочка потеряла полтора литра крови. Состояние было крайне тяжелым, обширная потеря крови, критически низкое артериальное давление. Каждая минута была дорога. Врачи детской больницы совместно с коллегами из санитарной авиации Пермской краевой клинической больницы незамедлительно провели операцию, в ходе которой удалось спасти руку от ампутации.

Жизнь девочки спасали врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Алексей Белокрылов, заведующий приемного отделения Дмитрий Москотин, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, главный внештатный сосудистый хирург, доктор медицинских наук Ильдус Мухамадеев. Ассистировал врач отделения сердечно-сосудистой хирургии Пермской краевой клинической больницы, Виталий Данилов.

Операция длилась 6 часов и прошла успешно. За это время хирургами и анестезиологами было остановлено кровотечение, проведено массивное переливание крови. Сосудистые хирурги Пермской краевой клинической больницы сшили артерию и вену, тем самым спася руку ребенку. После Алексей Белокрылов и Дмитрий Москотин восстановили целостность нервных стволов и мышц.

- Реанимационная бригада скорой помощи приехала довольно быстро, - вспоминает мама девочки. - Все службы сработали очень оперативно. Врачи в Детской больнице настоящие герои, спасли жизнь моему ребенку! Быстро сориентировались, объяснили нам с супругом, что произошло с организмом ребенка, на каждом этапе рассказывали, какие проводятся процедуры и, конечно, поддерживали. Мы попали с дочкой в эту больницу второй раз, пару лет назад делали лапароскопию тут. Очень благодарна за их труд!

Сейчас ребенок переведен из реанимации в отделение травматологии и ортопедии.

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