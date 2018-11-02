2018-11-02T10:59:06+03:00
Происшествия

Рабочая группа проводит проверку по факту отравления в березниковской школе №16

Отрабатываются две версии - отравление и ротовирусная инфекция
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В школе №16 Березников массово заболели дети. На сайте образовательного учреждения размещена информация о приостановлении учебного процесса со 2 ноября в связи с сезонным подъемом заболеваемости. Карантин введен до стабилизации эпидемической ситуации.

В Минздраве нам подтвердили факт массового заболевания детей. Сейчас в Березниках проводится проверка рабочей группой, куда входят представители министерства здравоохранения и Роспотребнадзора.

- Проверяется каждый ребенок, - рассказали нам в ведомстве. - Сейчас отрабатываются две версии - отравление или ротовирусная инфекция.

По предварительной информации, дети могли подхватить инфекцию в школьной столовой. После обеда школьники почувствовали себя плохо. У детей заболел живот, появилась рвота и диарея. Несколько ребят госпитализированы.

Ранее мы писали, что на трассе под Березниками произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.

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