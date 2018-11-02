Житель Прикамья убил своего знакомого и забрал мобильник
26-летний житель Чернушки предстанет перед судом по обвинению в убийстве и краже. События, которые привели молодого человека на скамью подсудимых, произошли 12 августа в одном из кафе в центре Чернушки.
Молодой человек выпивал со своим 40-летним приятелем. На бытовой почве у них возникла ссора. Собутыльники пошли на улице поговорить по-мужски. Но разговора не вышло. Молодой человек стал избивать своего старшего товарища ногами и руками. Бил он до тех пор, пока мужчина не скончался. Затем нападавший взял у мужчины сотовый телефон и спокойно ушел.
Подозреваемый в убийстве был задержан. На днях расследование уголовного дела было завершено, материалы переданы в суд, передали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Тем временем, в Прикамье пропавшего 28-летнего мужчину нашли мертвым.