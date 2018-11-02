Житель Прикамья убил своего знакомого и забрал мобильник

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-02T10:36:32+03:00

Приятели поссорились в кафе, а затем вышли на улицу, где молодой человек ногами и руками избил 40-летнего мужчину

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26-летний житель Чернушки предстанет перед судом по обвинению в убийстве и краже. События, которые привели молодого человека на скамью подсудимых, произошли 12 августа в одном из кафе в центре Чернушки.

Молодой человек выпивал со своим 40-летним приятелем. На бытовой почве у них возникла ссора. Собутыльники пошли на улице поговорить по-мужски. Но разговора не вышло. Молодой человек стал избивать своего старшего товарища ногами и руками. Бил он до тех пор, пока мужчина не скончался. Затем нападавший взял у мужчины сотовый телефон и спокойно ушел.

Подозреваемый в убийстве был задержан. На днях расследование уголовного дела было завершено, материалы переданы в суд, передали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Тем временем, в Прикамье пропавшего 28-летнего мужчину нашли мертвым.