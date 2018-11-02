Пермяк, выпрыгнувший из окна во время пожара, отсудил 350 тысяч у руководства фирмы

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-02T10:21:15+03:00

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В здании, где работал пермяк, начался пожар. Горело на первом этаже, а работник находился на втором. Лестница была вся в дыму, пути эвакуации отрезаны. Поэтому сотрудник фирмы решил выпрыгнуть в окно. Мужчина неудачно приземлился, сломав обе ноги.

Пожар произошел из-за неисправного электрооборудования, в здании были неполадки с проводкой. Пострадавший подал иск в суд, в котором потребовал компенсации морального вреда от работодателя за то, что тот не создал работнику безопасные условия труда.

На суде свидетели подтвердили, что мужчина выпрыгнул в окно, а также наличие в здании проблем с электричеством накануне пожара.

Также суд принял во внимание тяжесть полученных травм. Полгода мужчина был вынужден провести в инвалидной коляске.

- Принимая во внимание тяжесть полученной истцом травмы, нарушение его привычного образа жизни и причиненные вследствие этого моральные страдания, суд взыскал с ответчика в пользу истца 350 тысяч рублей компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе краевого суда.