Цифровой трансформацией Прикамья займутся отраслевые кураторы

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-02T10:10:36+03:00

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Состоялось первое заседание Координационного совета по развитию цифровой экономики при губернаторе Пермского края.

Ключевым вопросом совета стало утверждение института CDO (Chief Digital Officer). Предполагается, что 11 отраслей госуправления будут курировать директоры по цифровой трансформации. Цифровизация бизнес-процессов позволит повысить доступность получения государственных и муниципальных услуг населением в здравоохранении, образовании, транспорте и других отраслях.

Как отметил глава региона Максим Решетников, для цифровой трансформации региона нужны квалифицированные кадры. «Чтобы двигаться дальше, нам нужны профессионалы – люди, которые способны мыслить новыми категориями, готовы перестраивать бизнес-процессы и продвигать новую идеологию управления. Поэтому мы вводим институт CDO – ответственных в крае за цифровую трансформацию», — подчеркнул Максим Решетников.

По итогам голосования совета кураторами отраслей госуправления утверждены 7 экспертов, представляющие профильные министерства и сферы бизнеса. Список CDO опубликован по ссылке.

Кроме того, на совете обсудили приоритетные проекты развития цифровой экономики. Их представил советник губернатора Пермского края по вопросам IT Павел Шевыров. По его словам, в крае реализуются пять приоритетных направлений цифровой экономики: развитие телекоммуникационной инфраструктуры, подготовка кадров, цифровизация производства, оцифровка государственного управления и внедрение умных сервисов. «Ожидаемый эффект от проекта «Умное освещение» позволит сократить энергопотребление на 40-50%. Среди проектов также реализация сервиса «Умный квартал» в микрорайоне Любимов в Березниках, в Новых Лядях и в микрорайоне Краснова в Перми», — отметил Павел Шевыров. Всего было представлено 30 проектов цифровой трансформации всех отраслей, в 2018 году начата реализация 18 из них.

Напомним, Координационный совет по развитию цифровой экономики был создан по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Соответствующее распоряжение было подписано главой региона 4 июля 2018 года по итогам заседания краевого правительства.

В состав Координационного совета вошли представители исполнительной и законодательной власти, промышленности, IT-сектора, науки и образования. Члены совета включены в постоянный процесс обсуждения и координации проектов. Основная задача совета — реализация проектов цифровой трансформации и решение проблем региона по внедрению передовых цифровых технологий.

Отметим, на заседании Координационного совета присутствовал представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, который высоко оценил уровень цифровизации Пермского края.