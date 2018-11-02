2018-11-02T09:50:54+03:00
Общество

В Прикамье на балконе обнаружили тело 28-летнего мужчины

По подозрению в убийстве задержана его жена
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Чернушке на балконе найдено тело 28-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в ночь на 27 октября в комнате общежития супруги распивали алкоголь. Во время застолья между ними произошла ссора, 30-летняя женщина схватила нож и ударила мужа ножом в бедро, тем самым повредила ему артерию.

- От полученного ранения, вызвавшего массивную кровопотерю, мужчина скончался, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Спустя сутки, обвиняемая вынесла тело на общий балкон общежития и скрылась. На следующий день она была задержана. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Решением суда обвиняемую заключили под стражу. Все обстоятельства трагедии выясняются, расследование уголовного дела продолжается.

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