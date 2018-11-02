В Прикамье 27-летний мужчина до смерти избил свою бабушку

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-02T09:49:02+03:00

Решается вопрос о помещении изверга под стражу

Изменить размер текста: A A

В пермской больнице скончалась 83-летняя жительница села Березовка. Пожилую женщину доставили в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой. Пенсионерку избил ее 27-летний внук. Происшествие случилось еще 13 октября.

Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю было заведено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По подозрению в совершении преступлении задержан 27-летний внук умершей бабушки. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Тем временем, в Перми в дыму задохнулся 80-летний мужчина. Пожарные приехали уже когда пенсионер был мертв. Трагический случай произошел в Перми в ночь на 1 ноября.