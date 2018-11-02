2018-11-02T09:26:02+03:00
Общество

В Прикамье предприниматель подделал документы по отлову и содержанию бродячих собак

Жителю Губахи предъявлено обвинение в мошенничестве
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Губахе 59-летний индивидуальный предприниматель заключил договор с администрацией городского округа. По контракту бизнесмен занимался отловом, транспортировкой, содержанием, лечением и стерилизацией бездомных животных.

В отчете, предоставленном предпринимателем в городскую администрацию, он указал, что выполнил работы по лечению и стерилизации 16 животных. Однако фактически ничего сделано не было, бизнесмен предоставил фиктивные сведения.

Ущерб, нанесенный бизнесменом, составил более 18 тысяч рублей. Денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Ранее мы писали, что в Прикамье директор муниципального водоканала утаил от налогов 29 миллионов рублей. Его уволили и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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