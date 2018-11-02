В Пермском крае в выходные ожидается мокрый снег с дождем

СЕГОДНЯ 07:27 2018-11-02T07:27:35+03:00

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По прогнозам Гидрометцентра в ближайшие дни опасные метеорологические явления не прогнозируются. 2 ноября будет облачно с прояснениями, временами осадки. Днем будет идти мокрый снег с дождем. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололедицы на дорогах. Днем прогнозируется западный ветер до 6-11 метров в секунду, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем будет от 0 до +5°.

В субботу, 3 ноября, синоптики обещают переменную облачность, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2,-3°, днем -2,+3°.

В воскресенье, 4 ноября, будет облачно с прояснениями. Метеорологи предупреждают о небольших и умеренных осадках, днем на севере - до сильных. Днем возможен снег с дождем. Из-за обильных осадках на дорогах будет гололедица. Температура воздуха ожидается ночью +3,-2°, днем -1,+4°.