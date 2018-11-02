2018-11-02T07:00:09+03:00
Общество

В Перми суд дисквалифицировал на полгода директора УК «Этажи»

Наталья Крючкова препятствовала проверке надзорных органов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Очередному руководителю управляющей компании в Перми показала красная карточка. На этот раз суд дисквалифицировал генерального директора УК «Этажи» Наталью Крючкову. Руководитель УК будет «вне игры» полгода.

- Основанием для дисквалификации должностного лица управляющей организации является привлечение к ответственности за воспрепятствование законной деятельности органа, повлекшее за собой невозможность проведения проверки, - сообщили в жилинспекции.

Также в ведомстве добавили, что Наталья Крючкова ранее уже неоднократно привлекалась к ответственности. Управляющая компания систематически допускала нарушения в сфере управления многоквартирными домами. Кроме того, общество несвоевременно исполнял предписания надзорных органов. Судебный акт в законную силу не вступил.

Тем временем, энергетики заплатят пермяку более 120 тысяч рублей за отключение электричества. Температура в доме упала ниже нуля и отопительная система вышла из строя

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