На трассе под Березниками произошла массовая авария с участием четырех автомобилей

СЕГОДНЯ 06:30 2018-11-02T07:34:21+03:00

После ДТП фуру развернуло, в нее врезались две легковушки

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1 ноября в 18.55 на 159 километре трассы Пермь-Березники произошло столкновение четырех транспортных средств, сообщили в региональном управлении МЧС. Столкновились две фуры и две легковушки. Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Очевидцы аварии выложили фотографии с места происшествия в социальные сети. На снимках видно, что фуру развернуло. Она перегородила дорогу и в нее врезалисьи две легковушки. Один легковой автомобиль угодил прямо под прицеп большегруза, а вторая легковушка вылетела в кювет.

Данных о пострадавших в ДТП пока нет. По факту аварии проводится проверка.

Тем временем, в Перми водителя, который насмерть сбил женщину на «зебре» на Гайве, осудили на четыре года. В момент совершения ДТП мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.