В Прикамье пропавшего 28-летнего мужчину нашли мертвым

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-02T06:00:33+03:00

27 октября Илья ушел из шатра на трассе у поселка Юго-Камский

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Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили о том, что 28-летний Илья, пропавший 27 октября, найден мертвым. Мужчина отмечал с друзьями день рождения приятеля в шатре на трассе под Юго-Камском. Утром 27 октября он ушел в неизвестном направлении и пропал.

Были организованы поиски мужчины. Друзья, волонтеры и полиция разыскивали Илью. Появлялись сообщения, что его видели у знакомых, но эти факты не подтвердили. Тело молодого человека обнаружили возле поселка Юго-Камский.

- Наши искренние соболезнования родным и близким! Огромное спасибо всем кто принимал участие в поисках! Просьба снять репосты, - сообщили волонтеры в социальных сетях.

Тем временем, в Прикамье разыскивают 64-летнюю женщину, которая нуждается в медицинской помощи. Волонтеры собираются на поиски в субботу, 3 ноября, в Добрянке.