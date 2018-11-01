2 ноября в Перми откроют сквозное движение по улице Максима Горького

СЕГОДНЯ 20:59 2018-11-01T20:59:53+03:00

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В Перми завершили реконструкцию перекрестка улиц Революции и Максима Горького. Ранее улица Максима Горького прерывалась на пересечении с улицей Революции и продолжалась после пересечения с улицей Швецова. Поэтому раньше с улицы Горького автомобили могли поворачивать только направо.

. - Не всегда при проектировке улиц в прежние годы учитывалась их связность. Это вызвано тем, что потоки транспорта в те периоды были значительно спокойнее. Поэтому администрация Перми регулярно реализует проекты по восстановлению связности улиц, благодаря чему автомобилистам становится удобнее и быстрее их проезжать, - отметил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Сейчас на улице Максима Горького создан сквозной проезд от улицы Революции до улицы Швецова. Обустройство этого участка выполнил застройщик жилого комплекса по улице Революции, 22. Запустить движение транспорта здесь планируется вечером 2 ноября.